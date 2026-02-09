So funktioniert der Wahl-O-Mat auf SZ.de

Was ist ein Wahl-O-Mat? Ein interaktives Wahl-Tool, das durch seine einfache Frage-Antwort-Logik zum persönlichen Wahlhelfer wird.

Was kann der Wahl-O-Mat? Der Wahl-O-Mat zeigt Ihnen an, welche zur Wahl zugelassene Partei Ihrer eigenen politischen Position am nächsten steht. Dafür werden Ihnen auf Basis der Parteiprogramme verschiedene Antworten zu bestimmten Thesen vorgeschlagen.

Wie funktioniert der Wahl-O-Mat? Die Thesen können Sie mit „stimme zu“, „neutral“, „stimme nicht zu“ beantworten oder auch überspringen. Am Ende können Sie festlegen, für welche Parteien die Auswertung vorgenommen werden soll. Der Wahl-O-Mat errechnet dann für Sie, welcher Partei Sie anhand Ihrer Antworten am nächsten stehen. Eine grafische Übersicht zeigt Ihnen an, zu wieviel Prozent Ihre Position mit dem Wahlprogramm der von Ihnen ausgewählten Parteien übereinstimmt.

Wo erfahren Sie, welche Parteien zur Wahl stehen? Im Wahl-O-Mat sind alle Parteien vertreten, die mit einer Landesliste für die Landtagswahlen zugelassen sind. Unter „Wer steht zur Wahl“ lesen Sie ein Kurz-Profil zu jeder zugelassenen Partei. Die Profile sollen Ihnen eine zusammenfassende Übersicht zu den einzelnen Wahlprogrammen der Parteien geben – insbesondere zu den gesellschaftlichen, politischen und wirtschaftlichen Grundfragen.

Kostet Sie die Nutzung des Wahl-O-Mat etwas? Nein. Der Wahl-O-Mat auf SZ.de ist kostenfrei.

Müssen Sie persönliche Daten eingeben? Nein. Der Wahl-O-Mat ist absolut anonym.

Wer erstellt die Wahl-O-Mat-Inhalte? Der Wahl-O-Mat ist ein Produkt der Bundeszentrale für politische Bildung, kurz bpb. Die Layout-Anpassungen sowie das Hosting für SZ.de stellt das Unternehmen sblum auf Servern, nach deutschem Datenschutzgesetz zur Verfügung. SZ.de ist offizieller Medienpartner des Wahl-O-Mat.